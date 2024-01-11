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İşletmeye gelenlerin izinsiz bilgilerini kopyalayanlar polisten kaçamadı - Son Dakika
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İşletmeye gelenlerin izinsiz bilgilerini kopyalayanlar polisten kaçamadı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işletmeye gelen müşterilerin izni olmadan bilgi kopyalayan ve işlem yapan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda ele geçirilen akıllı telefonlar ve evraklar incelenmek üzere adli makamlara sevk edildi.

İşletmeye gelenlerin izinsiz bilgilerini kopyalayanlar polisten kaçamadı
11.01.2024 - 20:12,  Güncelleme: 20:14
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İşletmeye gelenlerin izinsiz bilgilerini kopyalayanlar polisten kaçamadı

DÜZCE - Düzce İl Emniyet Müdürlüğünü bağlı ekiler yaptıkları operasyonda işletmeye gelen müşterilerin bilgisi ve izni olmadan işlem yapan 3 şüpheli şahıs göz altına alarak adli makamlara sevk ettiler.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, işletmeye gelen 16 müşterinin rızası ve bilgisi dışında hat tanımlama, cep telefonu ve aksesuarları çıkartma işlemi yapan firmaya baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında 3 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Ekipler işletme içerisinde yaptıkları araştırma çalışmalarında 3 akıllı telefon, cep telefonları ve evrakları ele geçirdi.

Adli makamlara sevk edilen 3 kişiden 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şahıs ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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