İspanya'da 14 Katlı Binada Çıkan Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İspanya'da 14 Katlı Binada Çıkan Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İspanya\'da 14 Katlı Binada Çıkan Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti

İspanya'nın Valencia kentinde bulunan 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yangın, binanın dış cephesinde bulunan son derece yanıcı poliüretan kaplama nedeniyle hızla yayıldı. Söndürme çalışmalarında 22 itfaiye ekibi görev aldı ve yangın gece saatlerine doğru kontrol altına alındı.

23.02.2024 09:44  Güncelleme: 09:49
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İspanya'nın Valencia kentinde 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

İspanya'nın Valencia kentinde bulunan Campanar Mahallesi'ndeki 14 katlı bir binada dün yerel saatle 17.30'da çıkan yangının bilançosu artıyor. Valencia bölgesi acil servis yetkilisi Jorge Suarez Torres gazetecilere yaptığı açıklamada, faciada 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Torres, aralarında 7 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 14 kişinin ise çeşitli derecelerde yaralanma nedeniyle tedavi altına alındığını aktardı. İspanya devlet televizyonu, 130'dan fazla dairenin bulunduğu 14 katlı binanın küle döndüğünü, söndürme çalışmalarında 22 itfaiye ekibinin yer aldığını ifade etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu gece saatlerine doğru söndürülebildi. Valencia Endüstri Mühendisleri Odası (COGITI) Başkan Yardımcısı Esther Puchades, binanın dış cephesinde "son derece yanıcı poliüretan kaplama" olması nedeniyle yangının çok hızlı yayıldığını belirtti.

Ne olmuştu?

Dün akşam çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın tamamını sarmış, bina sakinleri balkonlarda kurtarılmayı beklemişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, alevler bitişikteki diğer binaya da sıçramıştı. Yetkililer yangında 7 kişinin yaralandığını belirterek çok sayıda kişinin de kurtarıldığını açıklamıştı. - VALENCİA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İspanya'da 14 Katlı Binada Çıkan Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'da 14 Katlı Binada Çıkan Yangında 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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