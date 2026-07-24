İspanya'da Orman Yangınları Nedeniyle Acil Durum İlanı - Son Dakika
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İspanya'da Orman Yangınları Nedeniyle Acil Durum İlanı

İspanya\'da Orman Yangınları Nedeniyle Acil Durum İlanı
24.07.2026 10:28
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İspanya'da orman yangınları nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi, binlerce kişi tahliye edildi.

İspanya'da devam eden orman yangınlarının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi.

İspanya'da orman yangınları ile mücadele devam ediyor. İspanya hükümeti tarafından, orman yangınlarının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi. Başkent Madrid yakınlarındaki ve Kastilya Leon Özerk Bölgesi'nde yer alan Avila bölgesindeki yangınlar yerleşim bölgelerine yaklaşırken, binlerce kişi tahliye edildi.

Madrid Bölgesel Yönetimi, durumu "son derece ciddi" olarak nitelendirerek, merkezi hükümetten destek talep etti. Madrid Bölgesel Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Villa del Prado, San Martin de Valdeiglesias ve komşu Castilla-La Mancha özerk bölgesindeki Almorox'ta devam eden yangınların henüz kontrol altına alınmadığı ifade edilerek, Avila'daki yangının olumsuz hava şartları nedeniyle önümüzdeki saatlerde Madrid bölgesine ulaşabileceği uyarısı yapıldı. Açıklamada, Villa del Prado, San Martin de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa ve Aldea del Fresno'da 10 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

İspanya İçişleri Bakanlığı, kararın aynı anda birden fazla yangınla mücadele edilmesi, olumsuz hava şartları ve farklı kamu kurumlarına ait geniş çaplı kaynakların seferber edilmesi ihtiyacı nedeniyle alındığını ifade etti.

İspanya'da yıl başından bu yana 100 bin hektardan fazla alan yanarken, 13 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Uluslararası, Doğal Afet, Acil Durum, 3. Sayfa, İspanya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İspanya'da Orman Yangınları Nedeniyle Acil Durum İlanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'da Orman Yangınları Nedeniyle Acil Durum İlanı - Son Dakika
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