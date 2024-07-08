İspanya'da San Fermin Festivali'nde 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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İspanya'da San Fermin Festivali'nde 6 kişi yaralandı

İspanya'da 6 Temmuz'da başlayan San Fermin Festivali'nde düzenlenen boğa koşusu sırasında 6 kişi yaralandı. Festival kapsamında binlerce kişi beyaz kıyafet giyip kırmızı fular takarak boğalardan kaçmaya çalıştı. Bir kişinin boğanın saldırısı sonucu yaralandığı ve 5 kişinin ise koşu sırasında yaralandığı açıklandı. Festival, 14 Temmuz'da sona erecek.

08.07.2024 13:15
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İspanya'da San Fermin Festivali'nde düzenlenen boğa koşusu sırasında 6 kişi yaralandı.

İspanya'da 6 Temmuz'da başlayan ünlü San Fermin Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında Pamplona kentinde dün ilk boğa koşusu için geleneksel beyaz kıyafet giyip kırmızı fular takan binlerce kişi sokaklara akın etti. Şehir meydanında toplanan halk, yaklaşık 3 dakika 850 metre boyunca boğalardan kaçmaya çalıştı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin boğanın boynuzuyla saldırması sonucu, 5 kişinin ise koşu sırasında yaralandığı belirtildi.

Konserler, dini törenler gibi çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Festival, 14 Temmuz'da sona erecek.

Her yıl düzenlenen boğa koşusunda 1911'den bu yana sonuncusu 2009'da olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybetmişti. - MADRİD

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İspanya'da San Fermin Festivali'nde 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'da San Fermin Festivali'nde 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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