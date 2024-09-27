Isparta Belediye Başkanı\'nın Kızı Mürüvvet Başdeğirmen Hayatını Kaybetti

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Isparta'da 13 Mayıs 2023 tarihinde attan düşerek beyin kanaması geçiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 13 Mayıs 2023 tarihinde, merkeze bağlı Deregümü köyünde bulunan at çiftliğinde meydana gelmişti. Kendisine ait atı çiftlikten alıp dolaşmaya çıkan Mürüvvet Başdeğirmen (35) dengesini kaybederek düşmüştü. Ağır yaralanan Başdeğirmen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 1 buçuk yıldır Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Mürüvvet Başdeğirmen'in hayatını kaybettiği öğrenildi. - ISPARTA