Isparta Belediye Başkanı'nın Kızı Mürüvvet Başdeğirmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Isparta Belediye Başkanı'nın Kızı Mürüvvet Başdeğirmen Hayatını Kaybetti

Isparta Belediye Başkanı\'nın Kızı Mürüvvet Başdeğirmen Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Deregümü köyündeki at çiftliğinde 13 Mayıs 2023 tarihinde attan düşerek ağır yaralanan Mürüvvet Başdeğirmen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir buçuk yıldır yoğun bakımda bulunan Başdeğirmen'in vefatı ailesini ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu.

27.09.2024 14:46  Güncelleme: 14:51
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Isparta'da 13 Mayıs 2023 tarihinde attan düşerek beyin kanaması geçiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in kızı Mürüvvet Başdeğirmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 13 Mayıs 2023 tarihinde, merkeze bağlı Deregümü köyünde bulunan at çiftliğinde meydana gelmişti. Kendisine ait atı çiftlikten alıp dolaşmaya çıkan Mürüvvet Başdeğirmen (35) dengesini kaybederek düşmüştü. Ağır yaralanan Başdeğirmen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaklaşık 1 buçuk yıldır Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yoğun bakımda tedavi gören Mürüvvet Başdeğirmen'in hayatını kaybettiği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta Belediye Başkanı'nın Kızı Mürüvvet Başdeğirmen Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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