Isparta-Burdur karayolunda motosiklet ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Isparta-Burdur karayolunda motosiklet ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Isparta-Burdur karayolunda motosiklet ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Isparta-Burdur karayolunda seyir halinde olan motosiklet, Sanayi Kavşağı'na kontrolsüz bir şekilde giren otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

10.05.2024 12:52
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Isparta-Burdur karayolunda seyir halinde olan motosikletin sanayi kavşağında kavşağa kontrolsüz giren otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.10 sıralarında Burdur- Isparta karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Isparta istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Yaşar Musa Y.(24) idaresindeki 15 ABN 612 plakalı motosiklet Sanayi Kavşağına geldiği esnada kavşaktan kontrolsüz bir şekilde yola çıkan Saim K.(69) idaresindeki 15 DH 960 plakalı otomobil ile çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Yaşar Musa Y. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Aynur K. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta-Burdur karayolunda motosiklet ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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