Isparta'da KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 143 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Isparta'nın merkezinde 16 Ağustos Cumartesi günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 143 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alınırken, şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta'da 143 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
