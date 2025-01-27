Isparta'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 15 tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Gönen ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, 15 adet tarihi eser ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta'da 15 Tarihi Eser Ele Geçirildi - Son Dakika
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