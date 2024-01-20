Isparta\'da 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Isparta'da 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, Yunus Timlerince yakalandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince gerçekleştirilen şok uygulamada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.E.A yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA
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