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Isparta'da 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.E.A yakalandı. Tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

Isparta\'da 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
20.01.2024 - 18:04,
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Isparta'da 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs, Yunus Timlerince yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince gerçekleştirilen şok uygulamada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.E.A yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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