Isparta'da 200 metre uzatma ağı ele geçirildi
ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ekipler tarafından yapılan su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre uzatma ağı ele geçirildi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 Nisan tarihinde Eğirdir İlçe Tarım Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Eğirdir Göl'ü Gelendost Kemer göl şeridinde, yapılan denetim sonucunda kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre uzatma ağı ele geçirildi. Ekipler tarafından ağa el konularak, ağ içerinden çıkan canlı su ürünleri göle bırakıldı.
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