Isparta'da 230 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

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Isparta'da durdurulan iki araçta yüzlerce ruhsatsız tabanca ele geçirildi

ISPARTA - Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eğirdir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında iki araçta yaptıkları aramada 230 ruhsatsız tabanca, 220 şarjör, 250 namlu ve 250 fişek yatağı ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eğirdir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, iki araçta yaptıkları aramalarda 230 adet ruhsatsız tabanca, 220 şarjör, 250 namlu ve 250 fişek yatağı ele geçirdi. Olayla ilgili olarak N.G., R.B., A.B. ve F.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından, şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.