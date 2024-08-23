Isparta'da 37 Bin TL Sahte Para Operasyonu

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Isparta'da polisin yaptığı operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 37 bin lira sahte para ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uzun süredir takip ettikleri piyasaya sahte para sürmeye çalışan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 100'er TL'lik toplamda 370 adet sahte para ele geçirildi. Ele geçirilen sahte paralara el konularak, A.K isimli şüpheli gözaltına alındı. A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA