Isparta'da 7 adet yakalama müzekkeresi bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da 7 adet yakalama müzekkeresi bulunan şahıs yakalandı

Isparta\'da 7 adet yakalama müzekkeresi bulunan şahıs yakalandı

Isparta'da 2018 yılından beri çeşitli suçlardan aranan ve 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.N. isimli şahıs, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs cezaevine gönderildi.

08.05.2024 19:19
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Isparta'da 2018 yılından beri çeşitli suçlardan 7 adet yakalama müzekkeresi bulunan, 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 4 bin 960 TL adli para cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 2018 yılından beri çeşitli mahkemelerce "resmi belgede sahtecilik, iki adet banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık, üç adet kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçlarından aranan, 7 adet yakalama müzekkeresi bulunan, 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 4 bin 960 TL adli para cezası ile aranan H.N. isimli şahsın saklandığı yer tespit edildi. Yapılan operasyon neticesinde şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da 7 adet yakalama müzekkeresi bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

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