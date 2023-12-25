Isparta\'da 7 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Isparta'da polis tarafından yapılan operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çekiciye yükledikleri araç ile sistemlere görünmek istemeyen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, ve 21 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 6136 Sayılı Kanunu Muhalefet suçu kapsamında H.A.G, O.A, ve M.T isimli 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA