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Isparta'da 7 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Isparta'da 7 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 7 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör ve 21 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında H.A.G, O.A. ve M.T. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta\'da 7 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
25.12.2023 - 17:10,
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Isparta'da polis tarafından yapılan operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çekiciye yükledikleri araç ile sistemlere görünmek istemeyen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, ve 21 adet tabanca fişeği ele geçirildi. 6136 Sayılı Kanunu Muhalefet suçu kapsamında H.A.G, O.A, ve M.T isimli 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da 7 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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