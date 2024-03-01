Isparta'da Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Cinayet Davası - Son Dakika
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Isparta'da Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Cinayet Davası

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan cinayetin zanlıları hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Hasan K., olayı planlamadığını belirterek kendisinin vurulduğunu düşündüğünü söyledi. Duruşmada tanıklar da ifade verdi.

01.03.2024 23:02  Güncelleme: 23:24
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Isparta'da 1 kişi öldürüp yol kenarına bırakan zanlıların yargılanmasına başlandı

Sanık Hasan K: "Belinden silahı çıkarıp benim belimin sağ tarafına dayadı. Sonrasında silah patlama sesi duydum. Benim vurulduğumu düşündüm"

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden 1 kişiyi öldüren zanlılar ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Hasan K. olayı planlayarak yapmadığını söyleyerek "Belinden silahı çıkarıp benim belimin sağ tarafına dayadı. Sonrasında silah patlama sesi duydum. Benim vurulduğumu düşündüm" dedi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Ferhat Tokmak,alacak verecek meselesi yüzünden arasında husumet bulunan Hasan K. ve Feryaz Y. tarafından 26 Kasım 2023 tarihinde kafasından silahla vurularak öldürülmüştü. Yalvaç Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 'Kasten Adam Öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Hasan K. ve Feryaz Y. (37), SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma salonunda taraf avukatları ve aileler hazır bulundu.

Mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanık Hasan K. maktul Ferhat Tokmak ile aralarında bir husumet olmadığını belirterek "Olaydan 3 ay önce onunla Çınaraltı'nda denk geldik. Bana 'moralim bozuk eve gidelim sana çay demleyeyim' dedi yaşadığı aparta gittik. Eve geldiğimizde kız kardeşi ile aralarında sıkıntı olduğunu ve kendisini şikayet ettiklerini söyledi bende parası olup olmadığı sordum. Parası yoktu bin 500 lira para verdim ve sende olunca bana verirsin dedim. Sonrasında olaydan iki gün önce maktul Ferhat Tokmak beni aradı çok sinirli bir şekilde küfürler etmeye başladı. Bana telefonda 'arkamdan para verdim ödemedi diye konuşuyormuşsun' dedi. Bende insanlara aldırış etmemesi gerektiğini söyledim buna rağmen eşime kızıma küfür etmeye devam ediyordu" dedi.

Aynı gün Ferhat Tokmak'ın kızının iş yerine giderek küfürler ettiğini söyleyen sanık "Aynı gün kızım beni aradı iş yerine Ferhat Tokmak'ın geldiğini ve küfürler ettiğini söyledi. Bende kızım onun kafası iyidir ben konuşurum diyerek telefonu kapattım" dedi.

"Silah patlama sesi duydum, benim vurulduğumu düşündüm"

Olayın olduğu gün izinli olduğunu ve kayınbiraderi Feryaz Y.'yi arayarak mantar toplamaya gittiğini söyleyen Hasan K. "Feryaz ile buluşup mantar toplamaya gittik. Ferhat ile aramda geçen konuşmalardan haberi yoktu. Dönüş yolunda Ferhat'ı aradım. Buluşalım, görüşelim dedim. Onu arama sebebim kızlarımı rahatsız etmesin, Yalvaç küçük bir yer dedikodu çıkmasın istedim dedi. Çınaraltı'nda bulunan otoparka geldim Ferhat'ı arayarak otoparkta olduğumu söyledim. Biraz bekledikten sonra geldi. Arabadan inerek onu karşıladım ve konuşmak için arabaya geçtik. Arabaya biner binmez küfürler etmeye başladı. Daha sonra belinden silahı çıkarıp benim belimin sağ tarafına dayadı. Sonrasında silah patlama sesi duydum. Benim vurulduğumu düşündüm. Aşağı indim Feryaz da inerek abi bu ölmüş dedi. Emniyeti arayalım dedim. Çocuklarımı görmeden arattırmam dedi. O an ikimizde şoka girmiştik. Araca bindik nereye gittiğimi bilmiyorum biraz gittikten sonra Feryaz yolun sağ tarafına indirip bıraktı. Daha sonra emniyete giderek teslim olduk pişmanım. Planlayarak yapmadım" dedi.

Mahkeme heyeti tarafından dinlenilen Sanık Feryaz Y. ise maktul Ferhat Tokmak'ı tanımadığını söyleyerek " Mantar topladıktan sonra eniştem Hasan K. bir arkadaşı ile görüşeceğini söyledi. Çarşıya otoparka geldik. Eniştem o kişi gelince bana arkaya geç dedi. Biraz bekledik Ferhat geldi eniştem araçtan inerek karşıladı. Arabaya biner binmez küfürler etmeye başladı. Bende oturun konuşun siz arkadaşsınız dedim. O sırada bana sen kimsin? Diyerek fiziksel temasta bulundu. Elini çekti silahı çıkarıp eniştemin beline dayadı. Arabanın arka kısmında bulunan silahı alarak aşağı indim. Onu araçtan çekmeye çalışırken silah sesi duydum. Silah patlayınca bir anda düştü. Nabzını kontrol ettiğimde atmıyordu. Enişteme boğuşma esnasında elimin yanlışlıkla tetiğe gittiğini söyledim. Araca binip oradan çıktık. Yol kenarına kimin bıraktığını hatırlamıyorum. Çocukları görmek için eve döndük sonrasında kendimiz emniyete teslim olduk" dedi.

Mahkeme heyeti tarafından tanık olarak dinlenilen sanık Hasan K'nın kızı N.K ise olaydan iki gün önce Ferhat Tokmak'ın iş yerine gelerek küfür ettiğini söyleyerek "Bana baban nerede diye sordu bende ismini söylersen babama senin geldiğini söylerim dedi. Bana babana Ferhat abi uğradı dersen baban tanır dedi. Sonrasında bana parmağını sallayarak küfürler etmeye başladı. Sonra iş yerimden ayrıldı bende o korku ile babamı aradım" dedi.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA

Isparta, Yalvaç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Cinayet Davası - Son Dakika

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