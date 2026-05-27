Isparta\'da Alkol Denetiminde Gerilim

Isparta'da gece saatlerinde yapılan alkol denetiminde durdurulan bir aracın yolcusu, görüntü alan basın mensubuna tepki gösterip tehditler savurdu. Görevi başındaki polis ekipleri ile gazeteciye zor anlar yaşatan şahıs, "Çekme, beni dağa kaçırdılar ben mahkemelik oldum. Senin donuna kadar alırım" diyerek basın mensubunun üzerine yürüdü.

Isparta'da gece saatlerinde gerçekleştirilen rutin alkol denetiminde bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin sürücü ile konuşması sırasında araçta yolcu olarak bulunan bir şahıs, olay yerinde görev yapan basın mensubuna tepki gösterdi. Polis ekiplerinin, "Haber alma özgürlüğü var" diyerek şahsı uyarmasına rağmen yolcu konumundaki kişi tepkisini sürdürdü. Şahıs, "Benim hürriyetim var komiserim. Beni kimse çekemez. Şikayetçi olurum ondan. Beni dağa kaçırdılar, ben mahkemelik oldum" sözleriyle sitem etti.

"Senin donuna kadar alırım"

Görevi başındaki polis memurları ve gazeteciye zor anlar yaşatan şahıs, basın mensubuna yönelik tehditlerini sürdürerek, "Senin donuna kadar alırım" dedi. Daha sonra sinirlenerek araçtan inen şahıs, görüntü alan gazetecinin üzerine yürümek istedi. Duruma müdahale eden polis ekipleri şahsı sakinleştirerek yeniden araca bindirdi. Yolcu, bulunduğu araçla birlikte bölgeden uzaklaştırıldı. - ISPARTA