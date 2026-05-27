Isparta'da Alkol Denetiminde Gerilim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Isparta'da Alkol Denetiminde Gerilim

Isparta\'da Alkol Denetiminde Gerilim
27.05.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alkol denetiminde basın mensubuna tehdit savuran yolcu, polis tarafından sakinleştirildi.

Isparta'da gece saatlerinde yapılan alkol denetiminde durdurulan bir aracın yolcusu, görüntü alan basın mensubuna tepki gösterip tehditler savurdu. Görevi başındaki polis ekipleri ile gazeteciye zor anlar yaşatan şahıs, "Çekme, beni dağa kaçırdılar ben mahkemelik oldum. Senin donuna kadar alırım" diyerek basın mensubunun üzerine yürüdü.

Isparta'da gece saatlerinde gerçekleştirilen rutin alkol denetiminde bir araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin sürücü ile konuşması sırasında araçta yolcu olarak bulunan bir şahıs, olay yerinde görev yapan basın mensubuna tepki gösterdi. Polis ekiplerinin, "Haber alma özgürlüğü var" diyerek şahsı uyarmasına rağmen yolcu konumundaki kişi tepkisini sürdürdü. Şahıs, "Benim hürriyetim var komiserim. Beni kimse çekemez. Şikayetçi olurum ondan. Beni dağa kaçırdılar, ben mahkemelik oldum" sözleriyle sitem etti.

"Senin donuna kadar alırım"

Görevi başındaki polis memurları ve gazeteciye zor anlar yaşatan şahıs, basın mensubuna yönelik tehditlerini sürdürerek, "Senin donuna kadar alırım" dedi. Daha sonra sinirlenerek araçtan inen şahıs, görüntü alan gazetecinin üzerine yürümek istedi. Duruma müdahale eden polis ekipleri şahsı sakinleştirerek yeniden araca bindirdi. Yolcu, bulunduğu araçla birlikte bölgeden uzaklaştırıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Isparta, Polis, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da Alkol Denetiminde Gerilim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti

11:05
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
09:20
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir’deki coşkuyu takip etmiş
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 11:13:41. #7.12#
SON DAKİKA: Isparta'da Alkol Denetiminde Gerilim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.