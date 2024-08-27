Isparta\'da Alkollü İşyerlerine Denetim: 9 İş Yerine İşlem Yapıldı

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Isparta Valiliği koordinesinde umuma açık alkollü işyerlerinin tamamına gerçekleştirilen denetimler neticesinde 9 iş yerine işlem yapıldı.

Isparta Valiliği koordinesinde 05.07-22.08.2024 tarihleri arasında; İl Emniyet Müdürlüğü, Isparta Belediye Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Isparta Defterdarlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla yapılan umuma açık alkollü işyerlerine denetim gerçekleştirildi. Umuma açık alkollü işyerlerinin tamamına gerçekleştirilen denetimler neticesinde; 4 alkollü işyerine belge düzeni ihlal etmekten, 5 alkollü işyerine ise kapalı alanda sigara içilmesine müsaade etmekten işlem yapıldı. Ekipler ayrıca bin 710 şahsın GBT kaydı sorguladı. - ISPARTA