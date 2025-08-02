Isparta'da Araçlara Zarar Veren Kiracıya Suç Duyurusu - Son Dakika
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Isparta'da Araçlara Zarar Veren Kiracıya Suç Duyurusu

Isparta\'da Araçlara Zarar Veren Kiracıya Suç Duyurusu
02.08.2025 14:23
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Isparta'nın Zafer Mahallesi'nde kiracı, park halindeki araçların camlarını kırdı. Site sakinleri şikayetçi oldu.

Isparta'nın Zafer Mahallesi'nde sabaha karşı bir sitede park halindeki araçlara zarar veren kişi güvenlik kameralarına yakalandı. Şahsın, aynı sitede kiracı olarak kaldığı öğrenilirken, site sakinleri saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu. Aracı zarar gören mağdur site sakini Ahmet Sonkaya, "Şahıs, kamera görüntülerinde araçlara küfürler ederek zarar veriyor. Bir aracın ön camını tamamen kırdığını tespit ettik ve komşularla birlikte suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Olay, geçtiğimiz gün saat 04.30 sıralarında Isparta'nın Zafer Mahallesi'nde bulunan 3 bloklu bir sitenin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı sitede kiracı olarak kaldığı öğrenilen bir şahıs, henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple otoparkta park halinde bulunan 3 aracın camlarını kırdı ve çeşitli maddi hasarlara yol açtı. Farklı zaman dilimlerindeki saldırı anları sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde şahsın araçlara zarar verdiği görüldü. Olay sonrası site sakinleri büyük tedirginlik yaşarken, zarar gören araç sahipleri şahıstan şikayetçi oldu.

"Aracımda zarar gördüm, bazı araçların camları kırılmıştı"

3 bloktan oluşan sitede ev sahibi olduğunu belirten Ahmet Sonkaya, "Daha önceki site toplantılarında da araçlara zarar verildiğiyle ilgili bazı konuşmalar geçmişti. Bu olaylardan sonra site yönetimi tarafından otoparka güvenlik kamerası yerleştirildi. Bugün sabah saatlerinde yöneticiden, bazı araçlara zarar verildiğine dair bir mesaj geldi ve araç sahiplerinin kontrol etmesi istendi. Otomobilime indiğimde net olarak bazı zararlar gördüm, fakat başka araçlarda cam kırıkları ve daha büyük hasarlar vardı" dedi.

"Kamera kayıtlarında açıkça görünüyor"

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, bir şahsın kasten araçlara zarar verdiği net şekilde görüldüğünü belirten Sonkaya, "Kamera kayıtlarında, kişinin bilinçli olarak ve kasıtlı şekilde araçlara yöneldiği, mala zarar verdiği açıkça tespit edildi. Birçok görüntü delil niteliğindeydi. Olay jandarma bölgesinde olduğu için Isparta'daki jandarma karakoluna giderek şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ekipler gerekli istişareleri yaptı ve konuyla ilgilenmeye başladılar. Hukuki sürecin işletilmesini talep ettik" ifadelerini kullandı.

"Küfürler etti, ön camı tamamen kırdı"

Zarar veren kişinin sitemizde kiracı olarak kaldığını, ev sahibi olmadığını belirten Sonkaya, "Bu tür mala zarar verme olaylarının geçmişte de zaman zaman yaşandığını düşünüyoruz. Her ne kadar geçmişe dönük elimizde kanıt olmasa da bu kez güvenlik kamerası kayıtları her şeyi ortaya koydu. Şahıs, kamera görüntülerinde araçlara yönelip küfürlü kelimelerle bağırıyor, ardından diğer araçlara da zarar veriyor. Hatta bir aracın ön camını tamamen kırdığını da bugün komşularla birlikte inceledik. Ardından hep birlikte suç duyurusunda bulunduk" şeklinde konuştu.

Isparta İl Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Araçlara Zarar Veren Kiracıya Suç Duyurusu - Son Dakika

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