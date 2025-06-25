Isparta'da Aranan Şahıs Yakalandı

İstanbul, Denizli ve Yalova adliyelerince farklı suçlardan aranan şahıs, Isparta'da polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince il merkezinde gerçekleştirilen çalışmalarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Yapılan kimlik sorgulamasında, şahsın İstanbul, Denizli ve Yalova adliyelerince Cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Birden fazla kişi tarafından silahla yağma, Resmi belgede sahtecilik (2 dosya), bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık (3 dosya), Kasten yaralama suçlarından toplam 8 ayrı dosyadan 15 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası ve 34 bin 560 TL adli para cezası ile arandığı tespit edildi. Yakalanan şahıs, dün ceza infaz kurumuna teslim edildi. - ISPARTA