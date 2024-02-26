Isparta'da asker eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da asker eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Isparta\'da asker eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Isparta'da asker eğlencesinde yan bakma sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen askerin babası bıçakla yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kavganın şüphelisi ise polis tarafından yakalandı.

26.02.2024 01:00  Güncelleme: 01:05
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Isparta'da asker eğlencesinde yan bakma sebebi ile çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Fatih Mahallesi 4540 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi yapan Hüseyin A. ile eğlencede bulunan Mehmet Y. (22) arasında yan bakma sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde eğlencede bulunan kişilerin de dahil olmasının ardından kavgaya dönüştü. O sırada kavgayı ayırmak isteyen askerin babası Hüseyin A. (40), Mehmet Y. tarafından bıçakla bacağından yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından yatıştırılan kavganın şüphelisi yakalandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da asker eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

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