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Isparta'da Bakır Tencere Hırsızlığı Yapan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da Bakır Tencere Hırsızlığı Yapan 2 Şahıs Yakalandı

Isparta'nın Kayı köyünde F.C ve A.T isimli şahıslara ait evlerden bakır kazan ve tencere çalınması üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren T.D ve Z.D isimli şahıslar yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınarak, çalınan eşyalar sahibine teslim edildi.

Isparta\'da Bakır Tencere Hırsızlığı Yapan 2 Şahıs Yakalandı
05.01.2024 - 16:04,  Güncelleme: 16:06
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Isparta'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bakır tencere hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Isparta'nın merkeze bağlı Kayı köyünde F.C ve A.T isimli şahıslara ait evlerden bakır kazan, tencere çalınmasının üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını T.D ve Z.D isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edilerek, yapılan takip sonucunda yakalandı. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak, olayda çalınan 25 bin TL değerindeki eşyalar sahibine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Isparta, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Bakır Tencere Hırsızlığı Yapan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da Bakır Tencere Hırsızlığı Yapan 2 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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