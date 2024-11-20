Isparta\'da Başlı Boş Köpekler Keçi Sürüsüne Saldırdı

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Isparta'da başıboş köpekler keçi sürüsüne saldırdı, bir keçi telef oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Çünür Mahallesi'nde yaşanan olayda başıboş köpekler, bir keçi sürüsüne saldırdı. Olayda, keçilerin büyük kısmı ormanlık alana kaçarak kurtulurken, bir keçi köpekler tarafından yakalanarak telef oldu. Saldırı anı, bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saniye saniye görüntülenen olayda, sürünün en son sırasından gelen bir keçi, yaklaşık 10 adet köpek tarafından parçalandı. Olayı kaydeden vatandaş, şaşkınlığını "Keçiyi yediler" diyerek dile getirdi. - ISPARTA