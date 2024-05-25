Isparta\'da kamyon yüklenirken işçi hayatını kaybetti

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Isparta'da çekici aracına kamyon yüklenildiği esnada bağlantı halkasının kopması sonucu, lowbedin (yarı römork) altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Celeptaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taşıyıcı kamyonu arızalanan Mehmet Bayram (58) kamyonunu çekici aracına yükledikten sonra lowbedi kaldırdığı esnada emniyet zinciri ve bağlantı halkasının kopması sonucu lowbed üzerine düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kafasından darbe alan Bayram, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Mehmet Bayram'ın cenazesi olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA