 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Isparta\'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Isparta'nın Fatih Mahallesi'nde bir evin önünde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Şahin Y. bacağından ve el bileğinden bıçakla yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı Şahin Y, tedavi altına alındı. H.Ç., B.M.Ç. ve M.S isimli şahıslar gözaltına alındı.

04.02.2024 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Fatih Mahallesi, 4675 Sokak üzerinde bulunan bir evin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Y. (38) ile H.Ç., B.M.Ç. ve M.S arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Şahin Y. bacağından ve el bileğinden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, H.Ç., B.M.Ç. ve M.S isimli şahıslar ekipler tarafından gözaltına alınırken, yaralı Şahin Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Isparta, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 20:50:09. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement