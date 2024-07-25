Isparta'da Dolandırıcılık Olayında Vatandaşın 278 Bin TL'si Kurtarıldı - Son Dakika
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Isparta'da Dolandırıcılık Olayında Vatandaşın 278 Bin TL'si Kurtarıldı

Isparta'da kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtan bir şahsın hesabına 278 bin TL gönderen vatandaşın parası, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Dolandırıldığını fark eden vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, müştekinin hesabından transfer edilen paranın kripto şirketine gönderildiğini tespit etti. Kripto şirketi ile iletişim kurularak vatandaşın parası bloke edildi ve kurtarıldı. Şahısların yakalanması için çalışmalar ise devam ediyor.

25.07.2024 14:55
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Isparta'da kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtan şahsın hesabına 278 bin TL gönderen vatandaşın parası ekipler tarafından kurtarıldı.

Isparta'da yaşayan Ş.Ö. isimli vatandaş, kendisini telefonla arayarak yatırırım danışmanı olarak tanıtan şahsın yönlendirmeleriyle banka hesaplarından 278 bin TL'yi başka banka hesaplarına transfer etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan şahıs şikayette bulundu. İhbarın ardından harekete geçen Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince ivedi olarak ilgili banka görevlileri ile yapılan görüşmeler sonrası müştekinin hesabından transfer edilen paranın kripto şirketine transfer edildiği öğrenildi. Kripto şirketi ile iletişim kurularak 278 bin TL paraya bloke konularak vatandaşın parası kurtarıldı.

Öte yandan, şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Isparta, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Dolandırıcılık Olayında Vatandaşın 278 Bin TL'si Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Dolandırıcılık Olayında Vatandaşın 278 Bin TL'si Kurtarıldı - Son Dakika
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