Isparta'da Dolandırıcılık Uyarısı! - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta'da Dolandırıcılık Uyarısı!

Isparta\'da Dolandırıcılık Uyarısı!

Vali Erin, dolandırıcılık vakalarının %50 arttığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

08.02.2025 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Valisi Abdullah Erin, internet ve telefon dolandırıcılığı konusunda vatandaşları uyardı. Ocak ayında dolandırıcılık olaylarının yüzde 50 arttığını ve 88 vatandaşın büyük miktarlarda para kaybettiğini söyledi. Vali Erin, devlet kurumlarının cep telefonuyla arayarak suç isnat etmeyeceğini, güvenilmeyen mesajlara tıklanmaması gerektiğini ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Isparta Valisi Abdullah Erin, kentte artan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Özellikle internet ve telefon dolandırıcılığına karşı bilinçli olunması gerektiğini vurgulayan Vali Erin, Ocak ayında bir önceki yıla göre vakaların yüzde 50'den fazla arttığını belirtti.

Ocak ayında toplam 88 dolandırıcılık olayı gerçekleşti

2025 yılı Ocak ayında 88 dolandırıcılık olayının yaşandığını ifade eden Vali Erin, vatandaşların banka hesaplarını dolandırıcılara açarak büyük meblağlarda paralar kaptırdığını söyledi. Bazı kişilerin telefonla kandırılarak 700 bin liraya kadar para transfer ettiğini belirten Erin, devlet kurumlarının telefonla arayarak suç isnat etmeyeceğini ve hiçbir güvenilmeyen bağlantıya tıklanmaması gerektiğini vurguladı.

Vali Erin vatandaşları duyarlı olmaya davet etti

Vatandaşları sanal bahis siteleri, güvenli olmayan alışveriş platformları ve bilinmeyen mesajlar konusunda dikkatli olmaya davet eden Vali Erin, kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini hatırlattı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Abdullah Erin, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Dolandırıcılık Uyarısı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
18:22 Ankara’da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu Ankara'da metronun yanı başındaki üstgeçidin son hali bu
17:57 Canlı anlatım Tek gol var, tempo inanılmaz Canlı anlatım! Tek gol var, tempo inanılmaz
16:51 Ege’de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
00:01 Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti Bıçaklı saldırıda yaralanan İtalyan şefin oğlu, yaşam savaşını kaybetti
23:09 Deniz Akkaya’nın ev hapsi kaldırıldı Deniz Akkaya'nın ev hapsi kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 20:42:12. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta'da Dolandırıcılık Uyarısı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.