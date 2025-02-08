Isparta\'da Dolandırıcılık Uyarısı!

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Isparta Valisi Abdullah Erin, internet ve telefon dolandırıcılığı konusunda vatandaşları uyardı. Ocak ayında dolandırıcılık olaylarının yüzde 50 arttığını ve 88 vatandaşın büyük miktarlarda para kaybettiğini söyledi. Vali Erin, devlet kurumlarının cep telefonuyla arayarak suç isnat etmeyeceğini, güvenilmeyen mesajlara tıklanmaması gerektiğini ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Isparta Valisi Abdullah Erin, kentte artan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Özellikle internet ve telefon dolandırıcılığına karşı bilinçli olunması gerektiğini vurgulayan Vali Erin, Ocak ayında bir önceki yıla göre vakaların yüzde 50'den fazla arttığını belirtti.

Ocak ayında toplam 88 dolandırıcılık olayı gerçekleşti

2025 yılı Ocak ayında 88 dolandırıcılık olayının yaşandığını ifade eden Vali Erin, vatandaşların banka hesaplarını dolandırıcılara açarak büyük meblağlarda paralar kaptırdığını söyledi. Bazı kişilerin telefonla kandırılarak 700 bin liraya kadar para transfer ettiğini belirten Erin, devlet kurumlarının telefonla arayarak suç isnat etmeyeceğini ve hiçbir güvenilmeyen bağlantıya tıklanmaması gerektiğini vurguladı.

Vali Erin vatandaşları duyarlı olmaya davet etti

Vatandaşları sanal bahis siteleri, güvenli olmayan alışveriş platformları ve bilinmeyen mesajlar konusunda dikkatli olmaya davet eden Vali Erin, kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini hatırlattı. - ISPARTA