Isparta'da ehliyetsiz gencin kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Isparta'da ehliyetsiz gencin kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Isparta\'da ehliyetsiz gencin kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Isparta'da bir otomobil ile ehliyetsiz bir genç tarafından kullanılan motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

17.05.2024 12:30
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Isparta'da otomobil ile 17 yaşındaki ehliyetsiz gencin kullandığı motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Isparta Yalvaç Görgübayram Mahallesi Orman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet A.Ö. idaresindeki 32 ABL 547 plakalı Ford marka otomobil, dönüş yaptığı esnada aynı cadde üzerinde seyir halinde olan ehliyetsiz sürücü Mert U. (17) idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Furkan Y. (20) ve Onur Ç. (20) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin il müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da ehliyetsiz gencin kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da ehliyetsiz gencin kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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