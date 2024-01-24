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Isparta İl Jandarma Komutanlığı, fabrika işçilerine eğitim verdi - Son Dakika
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Isparta İl Jandarma Komutanlığı, fabrika işçilerine eğitim verdi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönen'deki Göltaş çimento fabrikası ve Cebeci süt ürünleri fabrikasında çalışan işçilere KADES uygulaması, aile içi şiddetle mücadele, narkotik polisi anne ve internet güvenliği konularında eğitim verdi. Eğitim sonunda işçilere 'Kadına ek kalkmaz' konulu broşür dağıtıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, fabrika işçilerine eğitim verdi
24.01.2024 - 13:32,
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Isparta İl jandarma Komutanlığı ekiplerince, fabrika işçilerine birçok konuda eğitim verildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Gönen'de bulunan Göltaş çimento fabrikası ve Cebeci süt ürünleri fabrikasında çalışan işçilere KADES uygulamasına yönelik eğitim verildi. Ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından en iyi narkotik polisi anne, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı ve internet dolandırıcılığı konularında eğitim verildi. Eğitim sonunda işçilere "Kadına ek kalkmaz" konulu broşür dağıtıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Isparta, Çocuk, KADES, Güvenlik, Aile İçi Şiddet, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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