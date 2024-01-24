Isparta İl Jandarma Komutanlığı, fabrika işçilerine eğitim verdi

Isparta İl jandarma Komutanlığı ekiplerince, fabrika işçilerine birçok konuda eğitim verildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Gönen'de bulunan Göltaş çimento fabrikası ve Cebeci süt ürünleri fabrikasında çalışan işçilere KADES uygulamasına yönelik eğitim verildi. Ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından en iyi narkotik polisi anne, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı ve internet dolandırıcılığı konularında eğitim verildi. Eğitim sonunda işçilere "Kadına ek kalkmaz" konulu broşür dağıtıldı. - ISPARTA