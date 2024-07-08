Isparta'da firari şahıs yakalandı

3.Sayfa

Isparta'da polis operasyonla hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan operasyonla birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.U. isimli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından E.U., cezaevine teslim edildi. - ISPARTA