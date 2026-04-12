Isparta\'da Güvenlik Denetimleri: 40 Şahıs Yakalandı

Isparta'da polis ekiplerince, yapılan uygulamalarda 35 binden fazla kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada polis sorumluluk bölgelerinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda toplam 35 bin 564 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs yakalandı. Denetimler kapsamında 23 bin 35 araç kontrol edildi. Aynı zamanda ekiplerin çalışmaları sonucu 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. - ISPARTA