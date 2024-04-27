Isparta\'da Hafif Ticari Araç Elektrik Direğine Çarptı, 1 Kişi Yaralandı

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Isparta'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, elektrik direğine çarparak elma bahçesine savruldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eğirdir istikametinden Pınar Pazarı istikametine seyir halinde olan Ümmünur Ç. idaresindeki 07 SAC 32 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile elma bahçesine savrulan araçtaki sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA