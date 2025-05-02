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Isparta'da Horoz Dövüşü Operasyonu

Isparta\'da Horoz Dövüşü Operasyonu

Deregümü köyünde horoz dövüşü ve kumar tespit edilen derneğe operasyon düzenlendi, 30 kişiye ceza verildi.

02.05.2025 18:36
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Isparta'nın Deregümü köyünde horoz dövüşü yapılarak kumar oynatıldığı tespit edilen derneğe jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 30 kişiye idari para cezası kesildi. Operasyonda ele geçirilen 17 horoz koruma altına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Deregümü köyünde faaliyet gösteren Isparta 32 Kanatlı Hayvanlar Yetiştiriciliği Derneği'nde horoz dövüşü yapılarak kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından 1 Mayıs 2025 tarihinde derneğe operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, dernek içerisinde kumar oynadığı tespit edilen 30 kişi hakkında "Kumar Oynamak" suçundan idari para cezası uygulandı. Dövüşlerde kullanılan 17 adet horoz, Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Dernek binasında ve şüpheli şahıslara ait araçlarda yapılan aramalarda ise 0,53 gram metamfetamin, 1,92 gram kenevir tohumu ve 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak organizatör olduğu belirlenen İ.S. hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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