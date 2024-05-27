Isparta\'da 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs eden kadın kurtarıldı

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Isparta'da 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs eden kadın ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Isparta 6 Mart caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edilen S.Y (40) bina çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Kadını çatıda gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çatıya çıkarak kadını ikna etmeye çalıştı. Yapılan müzakere sonucu ikna edilen kadın çatıdan indirilerek sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı. - ISPARTA