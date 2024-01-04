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Isparta'da Kaçak Avcılıkta Kullanılan 170 Kerevit Pinteri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Isparta'da Kaçak Avcılıkta Kullanılan 170 Kerevit Pinteri Ele Geçirildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde, kaçak avcılıkta kullanılan 170 adet kerevit pinteri ele geçirildi. İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin ortak denetimi sonucunda, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde kerevit sepetlerine el konuldu ve canlı olan kerevitler göle iade edildi.

Isparta\'da Kaçak Avcılıkta Kullanılan 170 Kerevit Pinteri Ele Geçirildi
04.01.2024 - 15:24,
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ekipler tarafından gerçekleştirilen su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan 170 adet kerevit pinteri ele geçirildi.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde, Eğirdir Gölü'nde ortak denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetim sonucunda kaçak avcılıkta kullanılan kerevit 170 adet sepetleri tespit edildi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde 170 adet kerevit sepetine el konularak, canlı olan kerevitler ekipler tarafından göle iade edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Eğirdir, Isparta, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Kaçak Avcılıkta Kullanılan 170 Kerevit Pinteri Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da Kaçak Avcılıkta Kullanılan 170 Kerevit Pinteri Ele Geçirildi - Son Dakika
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