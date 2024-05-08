Isparta'da Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta'da Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Isparta\'da Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

08.05.2024 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç faaliyetlerini önlemeye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerce iş yeri, ikamet ve depolarda yapılan aramalarda 1 milyon 10 bin adet boş makaron, 280 bin 145 adet doldurulmuş makaron, 623 adet elektronik sigara, bin 100 adet cinsel içerikli malzeme, 226 litre sahte/kaçak alkol, 17 bin adet kaçak insan saçı, 170 adet emtia, 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet tabanca, 151 adet fişek, 86 adet e-sigara likiti, 3 adet sigara sarma makinesi, 10 adet cep telefonu ve 26 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçen suç unsuru ürünlere el konularak, 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 4 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Operasyon, Isparta, Güvenlik, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:13 İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
17:43 Yunanistan Başbakanı Ankara’ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde Yunanistan Başbakanı Ankara'ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde
17:18 İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok
17:11 Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor Takımın abisinin bile biletini kestiler Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Takımın abisinin bile biletini kestiler
17:04 Çocuklar ve gençler için muhteşem eser Kayseri’de bir spor okulu daha hizmete açıldı Çocuklar ve gençler için muhteşem eser! Kayseri'de bir spor okulu daha hizmete açıldı
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
16:26 Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 18:09:17. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta'da Kaçakçılık Operasyonunda Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement