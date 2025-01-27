Isparta'da Kadın Kazasında Tahliye Tepkisi - Son Dakika
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Isparta'da Kadın Kazasında Tahliye Tepkisi

Isparta\'da Kadın Kazasında Tahliye Tepkisi

Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, sürücü tahliye edildi, aile adalet istiyor.

27.01.2025 13:48
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Isparta'da geçtiğimiz yıl otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, başka bir kadın ise ağır yaralandı. Kazadan sonra sürücü olay yerinden kaçtı ancak 1,5 saat sonra teslim olup tutuklandı. Toplam 6 yıl 8 ay hapis cezası verilen sanık, yaklaşık 9 ay sonra dördüncü duruşmasında tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Kazada hayatını kaybeden kadının ailesi ise tahliye kararına tepki gösterdi. Acılı eş Adnan Yıldız, gözyaşları içinde eşinin kıyafetlerine sarılarak, "Bu bir kaza değil, cinayet. Aslında bu acıyı hiçbir ceza hafifletmezken, sanık tahliye edildi" dedi.

Olay, 1 Nisan 2024 tarihinde Isparta Karaağaç Mahallesi 134. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali E. (28) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya Alime Yıldız (58) ve Ümmahan U.'ya çarptı. Sürücü Ali E. olay sonrası aracıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Kazada Alime Yıldız ve Ümmahan U. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alime Yıldız'ı hastaneye kaldırırken, hayatını kaybettiğini belirledi. Ümmahan U. ise yoğun bakıma alındı. Kaza sonrası kaçan Ali E., yaklaşık 1,5 saat sonra polis karakoluna giderek teslim oldu. Yapılan kontrollerde, sürücü Ali E.'nin 0.52 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ali E., alınan ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dördüncü duruşmada tahliye edildi

Kazanın ardından tutuklanan Ali E., toplam dört kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanık Ali E.'yi "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verme" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı, 9 aylık tutukluluk süresi göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi.

"Her gün mezarının başında gözyaşı döküyorum"

Karar, Alime Yıldız'ın ailesinin tepkisini çekti. Acılı eş Adnan Yıldız, gözyaşları içerisinde yaptığı açıklamada, "Benim eşim öldürülmedi, yok edildi. Bu bir kaza değil, cinayettir. Eşim teravih namazına gitmek için evden çıktı ama bir daha dönmedi. Onu kaybettiğim günden beri hayatım altüst oldu. Psikolojik ve fiziksel sağlık sorunları yaşıyorum. Her gün mezarının başında gözyaşı döküyorum. Adalet istiyorum. Bu kişinin en az 15 yıl ceza alması gerekiyor. Eşim geri gelmeyecek ama başka canlar yanmasın" şeklinde konuştu.

"Bir taziye mesajı bile gelmedi"

Kendilerine bir taziye mesajı bile gelmediğini söyleyen Adnan Yıldız, "Oysa biz insanlık beklerdik. Şimdi ise mahkeme salonunda yaşadığımız kışkırtmalarla bir kez daha yıkıldık. Bizim acımızı kimse anlamıyor ama biz adaletin yerini bulması için mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Alkol testi mahkemeye onaylatılamadığı için delil yok sayıldı"

Merhumun oğlu Arif Yıldız ise, "Sanık alkollü ve hız sınırını aşarak anneme çarptı. İlk 24 saat içinde alkol testi mahkemeye onaylatılamadığı için delil yok sayıldı. Biz bu ihmallerin kurbanı olduk. Annem hayatta olabilirdi ama zamanında yardım edilmedi. Bu sadece bizim davamız değil, binlerce mağdur aile adına adalet arıyoruz. Şahsın tekrar yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını talep ediyoruz" dedi.

Yıldız ailesi, bu sürecin yeniden ele alınmasını ve adaletin sağlanmasını talep etti. Aile, toplumun bu tür olaylara karşı daha duyarlı olması gerektiğini belirterek başka acıların yaşanmaması için mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

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