Isparta'da Kadınlar Saç Saça Kavga Etti - Son Dakika
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Isparta'da Kadınlar Saç Saça Kavga Etti

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Isparta'da iki kadın arasındaki tartışma kavgaya dönüştü, olay cep telefonuyla görüntülendi.

17.01.2025 09:11
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Isparta'da kadınlar arasında saç saça kavga kamerada

ISPARTA - Isparta'da iki kadın arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınların saç saça kavgası kameraya yansıdı.

Olay, saat 17.15 sıralarında Gazikemal Mahallesi Aksu Caddesi'nde bulunan bir temizlik malzemesi satan işletmenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kadın arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kadınlar birbirlerine tekme tokat saldırırken, taraflardan birinin yere düşmesini fırsat bilen diğer kadın saçlarını çekip tekmelerle saldırmaya devam etti. Yaşanan kavga, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Isparta\'da Kadınlar Saç Saça Kavga Etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Kadınlar Saç Saça Kavga Etti - Son Dakika

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