Isparta'da kamyonet ile çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Isparta'nın Davraz Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali İhsan D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet Ali C. hakimiyetinde olan 32 DA 828 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta'da kamyonet ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini çift yönlü ve geçici olarak askıya aldığını duyurdu.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iftar saatinde seyir halinde olan bir otomobilde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Sürücü ve vatandaşların yardımıyla yangına müdahale edilirken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangının söndürülmesiyle birlikte herkes rahat bir nefes aldı.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde arazide hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı. İbecik köyünde meydana gelen olayda G.G. ile Ş.G. arasında tartışma çıktı. Ş.G. aldığı av tüfeğiyle G.G.'yi yaraladı. Jandarma ekipleri Ş.G.'yi gözaltına aldı, G.G.'nin tedavisi devam ediyor.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki lüks otomobil bir anda alev aldı. Sürücü otomobilden son anda çıkarak canını kurtarırken, otomobil alev topuna dönerek kül oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzurum'da okul servisi yaya halindeki öğretmene çarptı. Genç öğretmen kazada ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından Araştırma Hastanesine kaldırılan genç öğretmenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Düzce'de Olimpiyat kavşağında meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta bekleyen bir minibüse otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, yol tamamen trafiğe kapandı. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye götürdü ve araçlar çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?