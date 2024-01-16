Isparta\'da Kayısı Bahçesinden Güneş Paneli Çalan Hırsız Yakalandı

Isparta'da kayısı bahçesinden güneş paneli çalan hırsız, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Isparta'nın Yalvaç İlçesine bağlı Taşevi köyünde bulunan kayısı bahçelerinden 9 adet güneş paneli ve 4 adet invertör cihazı çalınmasının üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yalvaç ilçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını M.Ç isimli şahsın gerçekleştirdiğinin tespit edilmesiyle, şahıs Senirken ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. - ISPARTA