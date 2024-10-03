Isparta'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin yayalara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

03.10.2024 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Hüyüklü kasabası girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalvaç istikametinden Isparta istikametine seyir halinde olan Muammer A. idaresindeki 32 ABT 179 plakalı Ford marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Özlen Kömürcü'ye ve Tilyan Mert'e çarptı. Kazada yaşlı kadın ve çocuk yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Özlen Kömürcü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı ve kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, Otomobil, Isparta, 3-sayfa, Sağlık, Yalvaç, Çocuk, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:48 Beşiktaş, Eintracht Frankfurt’a sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a sahasında 3-1 yenildi
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
21:42 Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 00:20:30. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement