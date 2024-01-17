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Isparta'da Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil refüje çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, otomobilde bulunan bir yolcu hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta\'da Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
17.01.2024 - 01:27,
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Isparta'da direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi neticesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralanırken, yolcu konumunda bulunan şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, Ispata Çünür Mahallesi, 102'nci Cadde üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 ABV 188 plakalı, Yasin Y. (24) hakimiyetindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarparak durabildi. Meydana gelen feci kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Atakan Çoban (24) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Meddem Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Atakan Çoban hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yerinde kalan ayakkabılar dikkat çekti. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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Isparta, Ölüm, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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