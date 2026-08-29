Isparta'da Kaza: Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Senirkent ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücüsü uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Senirkent-Uluborlu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Aydoğmuş'un kullandığı 20 L 9149 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş Ramazan Aydoğmuş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Tedavi altına alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.