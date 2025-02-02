Isparta'da Kaza: Yaya Kıl Payı Kurtuldu

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Kaza sonrası kontrolden çıkan araçların altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

ISPARTA - Isparta'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu kontrolden çıkan bir araç, kaldırımda yürüyen yayayı teğet geçti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ara sokaktan caddeye çıkan hafif ticari araç ile cadde üzerinde seyreden otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç, karşı kaldırımdaki çöp kovasına ve bir iş yerine çarptı. O esnada kaldırımda yürüyen bir yaya, kontrolden çıkan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kazanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri iş yerinin camlarına çarparak camları kırarken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibi, son bir yıl içinde benzer kazalar nedeniyle camlarının defalarca zarar gördüğünü belirtti.

O anlar kamerada

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise kaldırımda telefonla konuşarak yürüyen yayanın, yol ayrımına geldiği sırada çarpışan araçların altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.