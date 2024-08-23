Isparta'da Kendilerini Avukat Olarak Tanıtan Şahıslar Tutuklandı - Son Dakika
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Isparta'da Kendilerini Avukat Olarak Tanıtan Şahıslar Tutuklandı

Isparta'da kendilerini avukat olarak tanıtarak bir vatandaşı 121 bin TL dolandıran 2 şahıs Diyarbakır ve Mersin'de yakalanarak tutuklandı.

23.08.2024 17:13
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Isparta'da kendilerini avukat olarak tanıtarak bir vatandaşı 121 bin TL dolandıran 2 şahıs Diyarbakır ve Mersin'de yakalanarak tutuklandı.

Isparta'da Z.B isimli vatandaş kendisini telefon ile arayıp avukat olarak tanıtan şüpheli şahsın yönlendirmeleriyle banka hesaplarından 121 bin TL parasını başka banka hesaplarına transfer etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş şikayette bulundu. Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince dolandırılan vatandaşa ait paranın gitmiş olduğu şüpheli hesap hareketleri üzerinden yapılan detaylı çalışma sonucu olayın şüphelilerinin Y.C.C. ve M.D. isimli şahıslar olduğu ve bu şahısların Diyarbakır ve Mersin'de ikamet ettikleri tespit edildi.

Şüpheli şahısların yakalanması amacıyla Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Mersin İl Jandarma Komutanlığı birimleri ile yapılan koordineli çalışma sonrası 20 Ağustos günü şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3-sayfa, Mersin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Kendilerini Avukat Olarak Tanıtan Şahıslar Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Kendilerini Avukat Olarak Tanıtan Şahıslar Tutuklandı - Son Dakika
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