Isparta'da Kendilerini Belediyeden Tanıtan Çeteye Kaçak Kazı Şoku - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta'da Kendilerini Belediyeden Tanıtan Çeteye Kaçak Kazı Şoku

Isparta\'da Kendilerini Belediyeden Tanıtan Çeteye Kaçak Kazı Şoku

Isparta'da kendilerini belediye personeli olarak tanıtan dört kişi, gece vakti kepçe ile kaçak kazı yapmaya çalışırken elektronik ve doğalgaz hatlarına zarar verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin belediye çalışanı olmadığını tespit ederek gözaltına aldı. Kazı alanında tarihi kalıntılar bulundu.

20.11.2024 11:49  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da kendilerini belediye personeli olarak tanıtan dört kişi, kepçe ile geldikleri mahallede kaçak kazı yapmaya çalışırken elektrik ve doğalgaz hatlarına zarar verince yakayı ele verdi. Suçüstü yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, kazı yapılan alanda boş küp parçaları ve tarihi bir lahit parçası bulundu. Kazıya şahit olan vatandaş: "Belediyeden geldiğini söylediler ama bizim belediyemiz kaldırımdaki taşları kırmaz, bunlar bodoslama daldı" dedi.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında 115. Cadde üzerinde, Kara Kadir Bey Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kepçe ile gece caddeye gelen Halis T., Hacı D.C., İsmail A. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kendilerini belediye personeli olarak tanıttı. Kaldırımda başlattıkları kazı sırasında elektrik ve doğal gaz hatlarına zarar verdiler. Durumdan şüphelenen çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, incelemesinde şüphelilerin belediye personeli olmadığını tespit etti. Gözaltına alınan dört kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazılan yerden boş küp parçaları ve lahit çıktı

Sabah saatlerinde bölgeye gelen Isparta Müze Müdürlüğü ekipleri, kazı yapılan alanda boş küp parçaları ve tarihi bir lahit parçası buldu. Açılan çukur yine ekiplerce kapatıldı.

"Cadde üzerinde gözcüleri vardı"

Olayı anlatan görgü tanığı Metin Yiğit, şunları söyledi:

"Akşam saatlerinde pastanede çay içiyorduk, bir tane kepçe geldi. Şaşırdık, 'Bu saatte burada kepçenin ne işi var?' dedik. Devamlı bu camiye geliriz. Daha sonra gidip kazı yapanlara nereden geldiklerini sordum. Turuncu fosforlu yelek giymişlerdi. Bana, burada su kaçağı olduğunu ve ona bakmak için belediyeden geldiklerini söylediler. Ancak burada bir su kaçağı olsa, cami başkanı bilir diye cevap verdik. Isparta Belediyesi ekipleri gelse, bu kaldırımdaki taşlara zarar vermez. Ama bunlar bodoslama daldı. Biz orada uyandık. Anlamamazlıktan geldik ve yarım saat kadar ne yaptıklarını izledik. Bunlar beş kişiydi ve cadde üzerinde gözcüleri vardı. Bizi saf zannediyorlar. Bu sırada görüntülerini çektik. Daha sonra polis ekipleri geldi. Şüphelilerden biri kaçmaya çalıştı ama İl Emniyet Müdür Vekili Volkan Bey, şahsı bizzat yakaladı."

"30 yıl önce de burada sikke bulunmuştu"

Mahalle esnafı Murat Urköse, olayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Dün akşam dükkanımı kapatıp giderken kepçenin çalıştığını gördüm. Hatta üzerlerinde belediye ekiplerinin kıyafetleri vardı. Olayı haberlerden öğrendim. Sabah gelip baktığımda, kazdıkları yerde desenli taşlar vardı ama define olup olmadığını bilmiyorum. Geçtiğimiz yıllarda burada bir cami yıkımı olmuştu, o yıkımda da desenli taşlar bulunmuştu. Herhalde bundan şüphelenerek arama yaptılar. Yaklaşık 30 yıl önce de aşağıdaki Mehmet Camii'nin yıkımında çok sayıda sikke bulunmuştu."

Belediye ekiplerinin kazı yapılan alanı kapatmasıyla son bulan olayda, soruşturma devam ediyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Kendilerini Belediyeden Tanıtan Çeteye Kaçak Kazı Şoku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:14 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
11:09 Umut Akyürek, madde bağımlısı kızının son halini paylaştı Umut Akyürek, madde bağımlısı kızının son halini paylaştı
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
16:26 Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı Lunaparkta yaşanan arıza nedeniyle 22 kişi 2.5 saat boyunca havada asılı kaldı
16:14 İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik İki gün arayla aynı ilçede iki büyük rezillik
16:11 Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı Yasa dışı bahis onun da başını yaktı: Survivor Yasin Obuz hakkında yakalama kararı
16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:54 Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı Herkesin bildiği alışveriş sitesinin yabancılara satışına onay çıktı
15:47 Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti Hyundai motor fabrikasında araç testi sırasında üç kişi hayatını kaybetti
15:42 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor Peşinat oranı çok düşük 44 İlde 882 Arsa Satışa Çıkıyor! Peşinat oranı çok düşük
15:41 Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti Çağla Şikel, mini leoparlı elbisesiyle mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 12:27:38. #1.13#
SON DAKİKA: Isparta'da Kendilerini Belediyeden Tanıtan Çeteye Kaçak Kazı Şoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.