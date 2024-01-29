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Isparta'da kız meselesi kavgasında bıçaklar çekildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Isparta'da kız meselesi kavgasında bıçaklar çekildi: 3 yaralı

Isparta'da kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.B.H. ve D.K. bıçakla yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, olayın şüphelileri aranıyor.

Isparta\'da kız meselesi kavgasında bıçaklar çekildi: 3 yaralı
29.01.2024 - 23:25,  Güncelleme: 23:37
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Isparta'da kız meselesi kavgasında bıçaklar çekildi: 3 yaralı

ISPARTA - Isparta'da kız meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay dün saatlerinde Pirimehmet Mahallesi 1706 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ardından B.B.H. ve D.K. bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinde, ekiplerin yaptığı incelemede ise kelebek diye tabir edilen bıçak ve 1 tornavida ele geçirildi. Olayın şüphelileri Y.İ.A. ve İ.K. isimli şüpheli şahıslar olduğu tespit edilirken, diğer şüphelilerin yakalanması ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Y.İ.A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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