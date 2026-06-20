Isparta'da Midibüs Kazası: 4 Ölü, 26 Yaralı - Son Dakika
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Isparta'da Midibüs Kazası: 4 Ölü, 26 Yaralı

Isparta\'da Midibüs Kazası: 4 Ölü, 26 Yaralı
20.06.2026 21:40
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Gelendost'ta midibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Isparta Valiliği, Gelendost ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i ağır olmak üzere 26 kişinin yaralandığını açıkladı.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 18.50 sıralarında, Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyü mülki sınırları içerisinde, Isparta-Konya D330 Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan bir midibüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın yol kenarındaki bahçeye devrilmesi neticesinde trafik kazası meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, "Meydana gelen kazada araçta bulunan toplam 30 yolcudan 4 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5'i ağır olmak üzere 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımız; Gelendost, Yalvaç ve Eğirdir ilçelerimizdeki hastanelere sev edilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ihbarının alınmasının ardından sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş, gerekli müdahaleler ivedilikle gerçekleştirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Gelendost, 3. Sayfa, Güvenlik, Isparta, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da Midibüs Kazası: 4 Ölü, 26 Yaralı - Son Dakika

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