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Isparta'da motosikletli genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Isparta'da motosikletli genç hayatını kaybetti

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerinde motosikletin otomobile çarptığı ve savrulduğu görüldü.

02.01.2024 - 17:49,
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Motosikletli gencin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Isparta'da otomobilin çarptığı genç yaşam savaşını kaybetti

ISPARTA - Isparta'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 27 Aralık 2023 tarihinde Isparta'nın merkeze bağlı Fatih mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 AEA 902 plakalı Hüseyin Koçhan idaresindeki motosiklet, S.G.Ç., idaresindeki 32 L.L 918 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Koçhan, hastanede tedavi altına alındı. Koçhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Hüseyin Koçhan'ın kullandığı motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Motosiklet ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı ve daha sonra motosikletin savrulduğu görüntülerde yer aldı.

Isparta\'da motosikletli genç hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da motosikletli genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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