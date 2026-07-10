Isparta\'da Nişanlı Çiftin Ölümü Davası Başladı

Isparta- Antalya kara yolunda otomobillerin çarpışması sonucu nişanlı çiftin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada ilk duruşma görüldü. Davada sanığın adli kontrol şartı tedbirinin devamına karar verilirken, Mustafa Kılıç'ın babası, "2 tane genci öldüren şahıs 8 gün tutuklu kalmıştır. Adaletin sağlanmasını istiyorum" dedi.

Kaza, 22 Mart günü Isparta-Antalya karayolu Ağlasun Kavşağı'nda meydana geldi, Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kılıç idaresindeki 15 AEA 416 plakalı Toyota marka otomobil ile A.E.B.'nin (26) kullandığı 32 ABE 850 plakalı Citroen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa Kılıç ile yanında bulunan ve 1.5 ay önce nişanlandıkları Gizem Ateş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer araç sürücüsü A.E.B., tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanık A.E.B. olaydan 8 gün sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin ilk duruşma görüldü

Olaya ilişkin savcılık tarafından hazırlanan iddianamede A.E.B.'nin 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın ilk duruşmasına Mustafa Kılıç ve Gizem Ateş'in aile bireyleri, sanığın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti tarafından tanıklarını dinlenmesinin ardından sanık A.E.B., "Şeridime girdikten sonra karşıdan bir aracın döndüğünü gördüm. Araba kaymaya başladı. Soldaki bariyerlere doğru gittim. Bir itfaiyeci ile bir kadın yanıma geldi ve 'Kaza yaptın' dediler. Kafamda kanlar vardı. İlk başta bariyere çarptığımı düşündüm. Kafamı çevirdiğimde bir araca çarptığımı gördüm. Yol kaygandı ve hızım yaklaşık 100 kilometreydi. Frene bastım ancak aracın kontrolden çıktığını anladım. Olay nedeniyle çok üzgünüm. Aileye başsağlığı diliyorum" dedi.

Sanık adli kontrol ile serbest

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 24 Eylül'de bilirkişi heyeti tarafından olay yerinde inceleme yapılmasına, sanık A.E.B.'nin adli kontrol şartı tedbirinin devamına, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Aralık'a erteledi.

"2 tane genci öldüren şahıs 8 gün tutuklu kalmıştır"

Mahkeme sonrasında karara tepki gösteren Mustafa Kılıç'ın babası Halil Şeref Kılıç, "Oğlum ve gelinimi gelinlik ve damatlık almak için Isparta'ya gönderdim. Sanığın hatalı sollaması yüzünden gelinimi ve oğlumu kaybettim. Bugün davası görülmektedir. 2 tane genci öldüren şahıs 8 gün tutuklu kalmıştır. Adaletin sağlanmasını istiyorum" dedi.

"8 gün gibi kısa bir sürede tahliye edilmesi sebebiyle müvekkillerin adalete olan inancı zedelenmiştir"

Maktullerin avukatı Şenay Aydın, "Kaza günü bir hafta sonra olacak nişanları için alışverişe gittikleri sırada bu feci kaza meydana geldi. Sanık dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda asli ve tam kusurlu olarak tespit edilmiştir. Ancak tüm bunlara rağmen mahkemece 8 gün sürede tahliyesine karar verilmiştir. Ailenin ve kamunun vicdanı yaralanmıştır. Asli ve tam kusurlu olmasına rağmen 8 gün gibi kısa bir sürede tahliye edilmesi sebebiyle müvekkillerin adalete olan inancı zedelenmiştir" diye konuştu. - ISPARTA