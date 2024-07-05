Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

05.07.2024 13:27
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Yeşilada yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim A. idaresindeki 32 FN 150 plakalı otomobil ile Ramazan B'nin kullandığı 15 AAC 941 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri sek edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Hastanesine, daha sonra Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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